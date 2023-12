Neymar está fora da Copa América de 2024

De acordo com Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, o jogador não disputará o campeonato, que acontece entre junho e julho.

Na noite dessa terça-feira (19/12), o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, afirmou que Neymar está fora da Copa América, que acontece entre junho e julho do ano que vem. A previsão é que o jogador só retorne aos gramados em agosto de 2024, após nove meses de recuperação da lesão de ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.





“Não vai ter tempo. É muito cedo. Não adianta querer queimar etapas para recuperá-lo um mês antes, correndo risco desnecessário”, garantiu.

Lasmar completou dizendo que o menino Ney poderá voltar a jogar no segundo semestre: “Nossa expectativa é que ele esteja sendo preparado para retornar no início da temporada de 2024, a partir de agosto, algo em torno disso”.





Rodrigo ainda contou como está sendo o tratamento do craque. “Ele vem se recuperando muito bem. Está com seis semanas de pós-operatório. Vem fazendo trabalho de fisioterapia intensivo. Ele vem evoluindo muito bem. Essa fase inicial é o momento mais difícil. Ele precisa recuperar a flexão e a extensão completa do joelho”, ressaltou.





(Folha do Estado)