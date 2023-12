Aumento salarial para servidores federais é descartado por Lula

O Governo Lula (PT) decidiu não apresentar uma proposta de reajuste salarial para os servidores públicos do Executivo federal para o próximo ano. Durante a última reunião de 2023 da Mesa Nacional de Negociação Permanente, o governo petista sugeriu um aumento no auxílio-alimentação dos servidores, representando a última possibilidade de acordo antes do término do ano.





O secretário de Relações de Trabalho do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), José Lopez Feijóo, mencionou a ausência de espaço orçamentário para um reajuste salarial. Em contrapartida, o Governo Lula propôs aumentar o auxílio-alimentação de R$ 658 para R$ 1.000,00; o per capita saúde de R$ 144,00 para R$ 215,00; e o auxílio creche de R$ 321,00 para R$ 484,90 a partir de maio de 2024. Este reajuste nos auxílios representa um aumento de 51,06%.





(Folha do Estado)