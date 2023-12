ES7UPRADOR EM SÉRIE É PRESO AO INVADIR CASA E RENDER GRÁVIDA COM FACA

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), prendeu um homem de 30 anos suspeito de ter praticado estupros em série na cidade de Itumbiara (GO).





Segundo informação do Metrópoles, em 10 de novembro, um agressor invadiu a casa de uma vítima à noite e a estrupou. No mesmo mês, outras três vítimas também procuraram a Deam, compartilhando experiências semelhantes. Uma delas foi abusada mesmo estando grávida.





As investigações apontam que o autor agia com o mesmo modus operandi: entrava nas residências após identificar que as vítimas estavam sozinhas e, com uma faca da própria casa, as forçava a ter relações sexuais.





O autor foi identificado e reconhecido por todas as vítimas. Ele já responde por crimes sexuais na cidade de Uberlândia (MG). O homem foi alvo de prisão preventiva e está recolhido no Presídio de Sarandi. A PCGO divulgou a imagem do suspeito, mas não informou o nome.





Via portal A Voz Sta. Quitéria