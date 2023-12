MATANÇA: CAMOCIM REGISTRA O 44º HOMICÍDIO NO ANO

Um homem ainda sem identificação foi encontrado morto com várias marcas de violência, principalmente na altura do rosto. O corpo foi encontrado por populares nas proximidades do Sucatão do Ricardo, no distrito de Guriú. A polícia tomou conhecimento do sinistro por volta das 07h45 da manhã desta terça-feira, 05. Infelizmente, com mais esse caso, Camocim chega ao 44º homicídio doloso no ano de 2023.





Conforme nos informou a polícia, é bem possível que o homem tenha sido morto em outro lugar e desovado no local que o corpo foi encontrado, visto que a população não ter ouvido nenhum barulho, nem ter marcas e sangue no local. Equipes policiais estão na região fazendo os primeiros levantamentos a cerca do sinistro.





Atualizando: Ainda pela manhã, a polícia identificou a vítima, trata-se de Evangelista Vasconcelos, 30 anos, natural de Camocim, mas que atualmente morava em Jijoca.





Com informações de Camocim Polícia 24h