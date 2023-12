DELEGACIA DE DEFESA DA MULHER DE SOBRAL EFETUA MAIS UMA PRISÃO

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral-CE, deu cumprimento na data de hoje, 05.12.2023, a um Mandado de Prisão Preventiva em desfavor de de um homem de 34 anos de idade, por crime de Estupro de Vulnerável praticado no Bairro Sinhá Saboia, Sobral, situação da qual foi vitima uma criança de 8 anos de idade.





Segundo as investigações, os abusos sexuais ocorriam na casa da vítima quando o suspeito, que era namorado da mãe da vítima, dormia na casa, aproveitando o repouso noturno para ir até o local em que a criança dormia para praticar o crime.





A criança contou para a mãe o que estava acontecendo, momento em que esta procurou a DDM-Sobral, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência e devido a gravidade dos fatos noticiados, foi Representado ao Poder Judiciário pela prisão preventiva do investigado, o que foi Deferido, sendo que hoje foi dado o devido cumprimento ao Mandado Judicial de Prisão Preventiva preventiva.