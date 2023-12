Funcionários da Enel atacam casa de cliente após agressão

Nesta quarta-feira (20/12), funcionários de uma empresa terceirizada da Enel, principal distribuidora de energia elétrica de São Paulo, tentaram derrubar o portão da casa de um cliente em São Bernardo do Campo.





Conforme informação do Metrópoles, os funcionários ameaçaram vizinhos: “Quem tá filmando vai ficar sem luz”. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram mais de dez funcionários com uniforme da Enel, alguns deles encapuzados, em frente a uma casa no bairro Montanhão. Os mais exaltados puxam e chutam o portão do imóvel, enquanto outros tentam contê-los.





A ação seria uma retaliação decorrente de uma confusão envolvendo o morador do imóvel e funcionários da Enel no dia anterior (19/12). Conforme informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), "policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de agressão contra dois eletricistas no bairro Montanhão" na terça-feira.





Segundo a pasta, os funcionários explicaram que estavam no local para verificar picos de energia em uma residência e, ao começarem a mexer na caixa de energia, foram hostilizados e agredidos pelo morador, um homem de 43 anos.





Em nota, a Enel afirma que a confusão aconteceu porque o cliente teria agredido fisicamente um funcionário, que recebeu apoio médico e jurídico. Os colegas dele, então, resolveram ir tirar satisfação com o morador no dia seguinte.





A companhia afirma que, assim que tomou conhecimento do caso ocorrido em São Bernardo do Campo, “solicitou o imediato afastamento dos funcionários da empresa contratada 3C Services”, e diz que “adotará ainda todas as demais medidas cabíveis, como aplicar as penalidades previstas no contrato com a empresa prestadora de serviços”.





A Voz de Santa Quiteria