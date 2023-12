Influenciador com mais de 1 milhão de seguidores é suspeito de atuar em fraude de R$ 2,5 milhões no INSS

Nesta quinta-feira (21) , um influenciador digital com mais de um milhão de seguidores nas redes sociais foi um dos alvos de uma operação da Polícia Federal na cidade de Iguatu, no interior do Ceará. Conforme informações do G1 Ceará, ele é suspeito de participar de um esquema de fraude no Instituto Nacional do Seguro (INSS) que causou prejuízo de R$ 2,5 milhões.



De acordo com a Polícia Federal o influenciador atuava em parceria com um servidor do INSS, que também é advogado e presidente de sindicato de trabalhadores rurais. Ele não teve a identidade revelada, e "ostenta na internet um alto padrão de vida".

Ainda segundo a Polícia Federal, "foram identificados fortes indícios de diversas concessões indevidas de benefícios previdenciários". As pessoas beneficiadas com o recebimento ilegal de dinheiro usavam parte dos valores "para realizar o pagamento da propina aos autores do ilícito".

Os suspeitos podem responder pelos crimes de estelionato previdenciário, lavagem de dinheiro e organização criminosa, cujas penas máximas somadas podem chegar até 24 anos de prisão. As investigações seguem com a análise do material apreendido.

O nome da operação, Intraneus, se refere a uma expressão jurídica que diz respeito ao fato de o suposto delito ter sido praticado por pessoa integrante dos quadros da própria Administração Pública.

