Marido enciumado “rasga o peito” da esposa em briga

Na madrugada desta quarta-feira (20), uma mulher de 49 anos quase foi morta a facada pelos ciúmes do seu marido, que não teve a identificação revelada.





Conforme informação do Metrópoles o crime ocorreu no Parque dos Novos Estados, em Campo Grande (MS). A discussão e a briga entre o casal aconteceram após eles voltarem de uma festa.





A mulher acabou ferida com um corte na região do peito, lesão de aproximadamente 5 centímetros de espessura. A faca foi encontrada caída no meio da rua e o suspeito, porém, não foi localizado, uma vez que ele fugiu de motocicleta antes da chegada dos policiais.





A Voz de Santa Quiteria