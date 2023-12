Mulher invade hospital com carro após demora para atendimento

Uma mulher foi presa em flagrante, na tarde desta quarta-feira (20), após invadir com um carro a recepção do Hospital de Emergência de Resende, no sudoeste do Rio de Janeiro. Jéssica Luzia Paixão da Conceição, de 32 anos, estava com a irmã, que precisava de atendimento médico, no porta-malas do veículo.





De acordo com a polícia civil, a irmã da suspeita esteve na mesma unidade na manhã de ontem, tendo sido transportada pelo SAMU após sofrer uma queda dentro de casa. A paciente tem uma série de comorbidades, como diabetes e obesidade.





Após ser avaliada, ela foi medicada e liberada. Já em casa, a irmã de Jéssica continuou apresentando, o que motivou a família a acionar novamente o SAMU. A central de atendimento explicou que havia uma fila longa para atendimento e recomendou que a paciente fosse conduzida ao hospital por meios próprios.





Após a ligação, Jéssica colocou a irmã no bagageiro do veículo e chegou a dirigir com o porta-malas aberto na Rodovia Presidente Dutra, a caminho do pronto-socorro.Uma amiga da família a acompanha no carro e relatou aos policiais que Jéssica premeditou a invasão da sala de espera. A motorista manobra o carro e invade a recepção. Alguns pacientes se assustam e sobem em cadeiras, mas ninguém foi ferido. A fachada do hospital foi danificada.





Dois policiais civis da Delegacia de Resende estavam no local colhendo o depoimento de uma vítima de agressão internada e se deparam com a cena. Jéssica foi presa em flagrante, enquanto se gaba de sua atitude, sentada na lanchonete do hospital.





O caso foi conduzido pelo delegado Michel Floroshck, que contou que a presa demonstrou descontrole emocional durante a oitiva. Ela foi autuada pelo crime de dano qualificado e direção perigosa.





Jéssica permanece detida e deve passar por audiência de custódia. A expectativa é que o caso seja apreciado pela Justiça nesta sexta-feira (22)..





Ainda segundo o delegado, o transporte inadequado piorou as condições clínicas da paciente, que precisou passar por uma cirurgia na perna, realizada no mesmo hospital invadido pela irmã.





CNN BRASIL