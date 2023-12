Homem tatua nome de Lula na testa; vídeo

Um vídeo viralizou nas redes sociais nesta semana, mostrando um homem que decidiu expressar sua devoção política de maneira peculiar: tatuando o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito em 2022, na sua testa. A tatuagem, realizada no final do ano passado, ganhou destaque após ser compartilhada pelo tatuador Leo Caberna, que registrou o feito em seu estúdio localizado no bairro Rio das Pedras, Zona Oeste do Rio de Janeiro. As informações são do portal Folha do Estado.





No vídeo, é possível observar o momento em que o rapaz escolhe a escrita "Lula" para ser tatuada na testa, complementando a homenagem com uma estrela vermelha ao lado do nome do presidente. A atitude inusitada do indivíduo gerou reações diversas nas redes sociais, dividindo opiniões entre apoio e críticas.





A tatuagem, embora tenha sido realizada no ano anterior, voltou a chamar a atenção online, destacando-se pela peculiaridade da escolha do local do corpo para expressar o apoio político.





Veja: