Homem agride esposa com bíblia e a obriga engolir páginas do livro

Um homem de 43 anos foi preso após bater na esposa com uma bíblia e obrigá-la a comer as páginas do livro, na madrugada deste domingo (17), no Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá.





De acordo com a Polícia Militar, uma mulher, de 32 anos, estava em uma confraternização durante à noite e, ao chegar em casa, por volta das 5h da manhã, o marido estava agressivo.





A vítima relatou à polícia que o suspeito a agrediu no rosto utilizando uma bíblia e em seguida obrigou a mulher a engolir as páginas do livro.





A Polícia Militar foi acionada e fez a abordagem do suspeito em frente da casa onde o crime teria acontecido. Ele foi detido e encaminhado para a Central de Flagrantes.





A vítima apresentava lesões na cabeça e no braço direito. O suspeito deve responder por violência doméstica.





(G1)