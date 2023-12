Polícia prende tio suspeito de estuprar 3 sobrinhas no Ceará

Nesta segunda-feira (18), um homem de 45 anos foi preso pela polícia na cidade de Quixadá, no interior do Ceará, por suspeita de estuprar três sobrinhas.





Os crimes ocorreram no ano de 2019, no Bairro Jóquei Clube, em Fortaleza. As vítimas têm 9, 15 e 20 anos.





Enquanto as equipes da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca) e da Delegacia da Defesa da Mulher de Quixadá (DDM) conduziam as investigações, o suspeito foi encontrado no Centro de Quixadá. Os policiais civis então efetuaram a prisão preventiva, pelo crime de estupro de vulnerável. O suspeito está à disposição da Justiça.





A Voz de Santa Quiteria