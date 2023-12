Homem é preso no Ceará por ameaçar publicar fotos íntimas de casal na internet

Na última quarta-feira (20), um homem de 25 anos foi preso em flagrante no Parque Santo Antônio, na cidade de Itaitinga, na Região Metropolitana, suspeito de ameaçar publicar fotos íntimas de um casal na internet.





A Polícia Civil iniciou a investigação após um jovem de 20 anos registrar um boletim de ocorrência, alegando ser vítima de extorsão por parte de um indivíduo. Este exigiu uma quantia em dinheiro para devolver o celular que a vítima havia perdido.





Conforme informação do G1 Ceará, o suspeito ameaçou divulgar fotos íntimas do jovem com sua companheira, que estavam no aparelho, caso o valor não fosse pago. Durante as diligências, a polícia identificou o suspeito e o localizou na saída do trabalho. Na abordagem, os agentes recuperaram o celular da vítima e apreenderam outro aparelho.





O investigado foi autuado por extorsão e receptação. Após a prisão, ele foi colocado à disposição da Justiça.





