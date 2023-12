Jovens 'sequestram' o menino Jesus de presépio, pedem resgate e acabam presos

Nem o menino Jesus escapa da violência. Uma escultura do nazareno que adornava um presépio em San Vicente del Raspeig, na região de Alicante (Espanha), foi "sequestrada" por criminosos na madrugada do último domingo (17/12).





Os bandidos depois postaram um vídeo no TikTok mostrando como levaram a imagem religiosa e exigindo resgate, no valor de 2 mil euros (cerca de R$ 11 mil). Eles também acusaram a polícia de "não cuidar bem do menino Jesus", o que facilitou o "sequestro", de acordo com reportagem da Cadena SER.





Agentes acabaram identificando os "sequestradores" e os prenderam. Eles são jovens que vivem na região. Carlos Sánchez, representante do governo espanhol em Alicante, classificou o crime como "muito lamentável porque não tem nenhuma graça".





A escultura foi recuperada após ser encontrada ao lado de uma lata de lixo e já voltou aio presépio. A polícia prometeu reforçar a segurança.





Extra