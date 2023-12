Polícia Civil deflagra operação e captura seis suspeitos de integrarem um grupo criminoso atuante na cidade de Sobral

Dentre os alvos, três irmãos apontados como chefes do grupo criminoso foram capturados; um dos irmãos já possui uma extensa ficha de antecedentes criminais.

Com o objetivo de ampliar as ações de combate a criminalidade na Região Norte, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou a Operação “Heredes”, que resultou no cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar em desfavor de pessoas que estavam sendo investigadas por integrarem um grupo criminoso atuante na cidade de Sobral, que fica na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. As diligências aconteceram na manhã desta quinta-feira (21). Ao todo, seis pessoas foram capturadas, além de dois alvos que já se encontravam em reclusão.





As investigações foram coordenadas pelo Núcleo de Combate ao Crime Organizado (NCCO), da Delegacia Regional de Sobral, e duraram cerca de 10 meses. Ao longo do trabalho investigativo, a unidade especializada da Polícia Civil confirmou a identidade dos alvos e representou ao Poder Judiciário pelas ordens judiciais. Após a expedição dos mandados por crimes de tráfico de drogas e crime organizado, equipes de policiais civis foram a campo e capturaram os suspeitos. Com os trabalhos, foram apreendidos aparelhos celulares que irão subsidiar novas investigações policiais.





Três irmãos capturados





Dentre os presos estão três irmãos, que são apontados como chefes de um grupo criminoso atuante na região. Maria Heloisa Mesquita Soares, de 34 anos, que já possui antecedentes por posse irregular de arma de fogo, tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico; e Antônio Aloisio Mesquita Soares, de 33 anos, com passagem por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito foram capturados no bairro Santa Casa, na cidade de Sobral.





O terceiro irmão, outro alvo da operação, é Luiz Wellington Mesquita Soares, de 36 anos, que já possui uma extensa ficha de antecedentes criminais com passagens por tentativa de homicídio, homicídio doloso, roubo, uso e tráfico de drogas, contravenção penal, crimes de trânsito, lesão corporal dolosa, posse e porte ilegal de arma de fogo. “Luizinho”, como também era conhecido, já estava cumprindo pena em uma unidade penitenciária.





Os outros alvos da Operação “Heredes” foram capturados nos bairros Dom José, Santa Casa e Centro. Após as capturas, os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia Regional de Sobral, onde foram realizados os procedimentos cabíveis para o cumprimento dos mandados de prisão preventiva. Em seguida, todos foram encaminhados para unidades do sistema penitenciário, onde foram colocados à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue com as investigações em andamento com o objetivo de identificar outras pessoas que tenham envolvimento com crimes na Região Norte.

Denúncia





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp.





As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o (88) 3677-4711, número de WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.