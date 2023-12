Rato em sala cirúrgica: sindicato faz denúncia contra hospital estadual do Ceará

O Sindicato dos Médicos do Ceará denunciou a presença de um rato em uma sala cirúrgica do Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA), em Fortaleza. O fato, capturado em vídeo durante um procedimento cirúrgico na última segunda-feira (18), foi confirmado pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa). A sala foi interditada para manutenção corretiva e preventiva, com previsão de retorno às atividades em 26 de dezembro.



O Sindicato solicitou a interdição da sala, dedetização do hospital e uma auditoria externa nos registros hospitalares dos últimos dois anos. A gestão do HGWA classificou o incidente como "pontual" e destacou que a sala cirúrgica é supervisionada diariamente pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. A unidade realiza dedetização regular em todos os setores por uma empresa especializada.

Em nota divulgada no Jornal Opinião, o Sindicato dos Médicos alertou para as implicações severas da presença de roedores em ambiente hospitalar, incluindo riscos infectológicos, comprometimento da esterilidade cirúrgica e impacto psicológico. O presidente do Sindicato, Leonardo Alcântara, enfatizou a necessidade de medidas emergenciais para corrigir a situação.

