Imagens de 'carro voador' feito no Ceará serão apresentadas nesta quinta (21)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) apresentará nesta quinta-feira (21) o Gênesis-X1, também conhecido como 'Carro Voador', desenvolvido pela startup Vertical Connect. O evento, que ocorrerá no BS Design, em Fortaleza, contará com a presença do reitor do IFCE, Wally Menezes, e do CEO da Vertical Connect, Ruan Carlo Ferreira.





Segundo o g1, o Gênesis-X1 é projetado para futuros deslocamentos urbanos com ajustes na infraestrutura. Com capacidade para duas pessoas, 60 minutos de voo e velocidade máxima de 130 km/h, o veículo possui oito hélices e motores elétricos.





A apresentação incluirá detalhes sobre o design, características de voo e estrutura do modelo X-1. Nos próximos meses, serão revelados o interior do protótipo e os sistemas de voo. Ruan Carlo Ferreira, CEO da Vertical Connect, enfatiza a importância do evento como um marco no desenvolvimento do projeto.





