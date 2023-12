Brinquedocreche do Mais Infância Ceará chega a Tamboril e vai atender crianças de 0 a 3 anos

Tamboril, no interior do Ceará, recebeu nesta quarta-feira (20) uma brinquedocreche do Programa Mais Infância Ceará. O equipamento foi entregue pela secretária da Proteção Social do Estado, Onélia Santana, e será instalado no Centro de Educação Infantil Maísa do Vale, localizado na sede do município.



A brinquedocreche é composta por uma série de itens que estimulam o desenvolvimento físico, cognitivo e psicológico das crianças de 0 a 3 anos. Entre os brinquedos estão: casinha infantil, escorregador, tabela de basquete com bola, túnel lúdico, gangorra 3 lugares, piscina de bolinhas, barraca infantil com túnel e trave gol com bola.

Além dos brinquedos, a brinquedocreche também conta com uma estante para livros em formato de casinha, feita de MDF, que acompanha 13 jogos pedagógicos, 10 livros sonoros e mais 30 livros diversos.

O prefeito de Tamboril, Marcelo Mota (PDT), ressaltou que a chegada da brinquedocreche é um investimento importante para a educação infantil do município. “Estamos muito felizes em receber essa brinquedocreche, que vai proporcionar um espaço de lazer e aprendizado para as nossas crianças”, disse.

A brinquedocreche integra o pilar Tempo de Brincar do Programa Mais Infância Ceará, que tem como objetivo garantir o direito das crianças ao desenvolvimento de suas capacidades através do ato de brincar.

Blog do Manuel Sales