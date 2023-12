Os sobralenses estão reclmando do valor altíssimo da conta de água com vencimento no mês de janeiro de 2024, principalmente da taxa de esgoto.





A população pede uma fiscalização por parte do MINISTÉRIO PÚBLICA para averiguara esse valor abusivo na conta de água e na taxa de esgoto.





EM TEMPO





Quais foram o vereadores que votaram a favor desse aumento????