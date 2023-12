Após mudanças feitas pelo Governo Lula, 8 em cada 10 geladeiras não poderão mais ser vendidas no Brasil

As mudanças implementadas pelo Governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o mercado de refrigeradores vão impedir a venda de 8 de cada 10 (81,25%) geladeiras registradas no Imetro





A informação é com base em um levantamento realizado pelo portal R7.





De acordo com o levantamento, das 528 geladeiras registradas (de 110 V ou 220 V), apenas 99 (18,7%) atendem ao novo padrão estabelecido por Lula.





A nova determinação do Governo Lula, que passa a valer em 31 de dezembro deste ano, exige que as geladeiras tenham eficiência energética de, no mínimo, 85,5%.





A partir de 2025, a régua sobe ainda mais, e a indústria de refrigeradores precisará adequar as geladeiras para 90% de eficiência.





Para a Eletros (Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos), apenas os itens de alto padrão, com preço mínimo entre R$ 4.000 e R$ 5.000, estarão disponíveis nas lojas.





Atualmente, o valor de entrada dos refrigeradores varia em torno de R$ 2.000.





O Governo Lula determinou que varejistas e atacadistas têm até o dia 31 de dezembro de 2025 para comercializarem os produtos fora do nível de 85,5%.





(Gazeta Brasil)