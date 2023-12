"TAPA DO AMOR": Vice-presidente do PT chama Nikolas de "viadinho" e dá tapa na cara de outro deputado

Durante a sessão de promulgação da reforma tributária, o deputado Washington Quaquá agrediu o deputado Messias Donato após confrontos entre apoiadores de Lula e Bolsonaro. Quaquá, vice-presidente do PT, confrontou parlamentares bolsonaristas e agrediu Donato após xingamentos a Lula. O incidente gerou tumulto, com Quaquá admitindo a agressão e defendendo sua reação. O Conselho de Ética arquivou todos os casos analisados em 2023. Lula no Congresso reacendeu confrontos entre apoiadores e opositores.





O incidente





Quaquá veio tirar satisfação de deputados apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que cantavam “Lula/ladrão/ seu lugar é na prisão” para o chefe do Executivo.





Com o celular em mãos, disse que faria uma representação contra o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), e o chamou de “viadinho”. Em seguida, foi repelido por Donato, que o pegou no seu braço. Quaquá então esbofeteou Donato na cara.





A confusão então se alastrou. “Agressão aqui, pô. Que isso, você deu um tapa na cara”, disse Nikolas. Quaquá se retirou da confusão naquele momento.





Com Estadão