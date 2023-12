Lula deve se reeleger em 2026 sem dificuldade, afirma Kassab

O presidente do Partido Social Democrático (PSD), Gilberto Kassab, expressou sua visão otimista sobre as chances do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a reeleição em 2026.





Durante um evento promovido pela XP Investimentos, em São Paulo, Kassab afirmou que é altamente improvável que Lula seja derrotado, a menos que cometa erros significativos





“Eu acho muito difícil o Lula perder a reeleição, vai ter que errar muito”, declarou Kassab, refletindo sobre o atual cenário político brasileiro.





Além disso, Kassab não se limitou às perspectivas para 2026 e também comentou sobre as eleições municipais de 2024 em São Paulo. Para ele, a vitória de Guilherme Boulos (Psol-SP) está praticamente certa, pois o líder político já conquistou “a preferência popular”.





(Conexão Política)