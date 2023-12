Polícia Militar cumpre três mandados de prisão definitiva em Sobral

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizou o cumprimento de mandados de prisão definitiva em desfavor de três homens, pelas práticas de crimes de roubo, de posse ou porte ilegal de arma de fogo e de tráfico de drogas, respectivamente. As capturas ocorreram nesta quinta-feira (14), no município de Sobral – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado.





Com as ordens judiciais em mãos, equipes da PMCE iniciaram as diligências para cumprimento dos mandados de prisão. O primeiro mandado foi cumprido em desfavor de Gleidstone do Nascimento, de 32 anos, condenado pelo crime de roubo. O homem já contava com diversos antecedentes criminais pelo mesmo crime.





Em continuidade às ações, o segundo mandado de prisão foi cumprido. Jeilson Silva de Sousa, de 28 anos, que possui antecedentes por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo foi capturado por força da ordem judicial, pelo crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo.





Já o cumprimento do mandado de prisão de Caio Renan Marcelino Vieira, de 22 anos, foi pelo crime de tráfico de drogas. A ação aconteceu no bairro Alto da Brasília, também em Sobral.





As ações contaram com a participação de equipes de inteligência do 3° Batalhão da Polícia Militar, do Policiamento Ostensivo Geral (POG) e do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da PMCE. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Sobral e os indivíduos estão à disposição da Justiça.





