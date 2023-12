VIOLÊNCIA SEM CONTROLE NO MUNICÍPIO DE SOBRAL! HOMEM É ASSASSINADO COM VÁRIOS TIROS EM APRAZÍVEL

Na noite desta quinta-feira (14), a comunidade de Vila Monteiro, distrito de Aprazível, em Sobral, foi abalada por um cr1me brutal. Um homicídi0 à bala foi registrado na Rua dos Bodes, deixando os moradores chocados com a violênci4.





A vítima, identificada como Francisco Aristides Pessoa, um homem de 31 anos de idade, foi alvo de uma execuçã0 cruel, sofrendo aproximadamente 10 disparos de arma de fogo. A rapidez com que o crime aconteceu deixou pouco tempo para qualquer tipo de intervenção, e, infelizmente, os esforços da equipe médica não foram suficientes para salvar a vida da vítima, que acabou entrando em óbito no local.





Assim que a notícia do homicídio chegou às autoridades, a Polícia Militar foi prontamente acionada e isolou a área para aguardar a chegada da perícia forense, que realizou os procedimentos cabíveis, e do rabecão para a remoção do corpo da vítima.





Enquanto isso, outras composições da Polícia Militar permanecem em diligência na região, empenhadas em localizar e prender os suspeitos responsáveis por essa ação criminosa chocante.





Sobral registra 58 homicídios dolosos no corrente ano!





Com informações de Sobral Online