STJ autoriza prisão domiciliar a traficante de MT condenado a 106 anos de cadeia

O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ribeiro Dantas, concedeu na terça-feira (19) à noite liminar que autoriza o megatraficante Ricardo Cosme Silva dos Santos, conhecido como Superman Pancadão, condenado a 106 anos de cadeia, a ser remetido à prisão domiciliar pelo período de 60 dias para ter a garantia de plena recuperação de uma cirurgia.





Na última terça-feira (12), em decisão monocrática, o desembargador Rondon Bassil Dower Filho, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), concedeu a Ricardo a prisão domiciliar humanitária por 60 dias após engolir um palito de dente e precisar passar por uma cirurgia para a retirada no objeto.





Porém, no dia 15 deste mês, a presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Clarice Claudino, atendeu pedido do Ministério Público Estadual (MPE) e revogou a liminar. Diante disso, na segunda-feira (18), a defesa do traficante recorreu ao STJ, tendo o pedido aceito pelo ministro Ribeiro Dantas. Nas próximas horas, o Tribunal de Justiça será comunicado da decisão, e, por sua vez, estenderá a comunicação a Secretaria de Estado de Segurança Pública.





Ricardo Cosme ficou conhecido em 2015, ao ser preso na Operação Hybris, da Polícia Federal. A operação investigou um esquema internacional de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 30 milhões.





(Folha do Estado)