Suprema Corte do Colorado decide que Trump não pode concorrer à presidência

A Suprema Corte do Colorado emitiu um veredito crucial nesta terça-feira, 19, que impacta diretamente a candidatura presidencial de Donald Trump em 2024. A Corte decidiu que o ex-presidente está inelegível para participar das primárias eleitorais do Estado, citando suas ações relacionadas ao ataque ao Capitólio em 2021. O Tribunal afirmou: “A maioria do tribunal considera que o presidente Trump está desqualificado para ocupar o cargo de presidente nos termos da Seção Três da Décima Quarta Emenda da Constituição dos Estados Unidos”.





A decisão se concentra na desqualificação de Trump e adiciona: “Como ele foi desqualificado, seria um ato ilícito, segundo o Código Eleitoral, o Secretário de Estado do Colorado incluir seu nome como candidato nas primárias presidenciais”. A decisão é aplicável apenas ao Colorado, mas se estendida pela Suprema Corte dos EUA, poderia alterar significativamente o cenário eleitoral de 2024.





A equipe de defesa de Trump já sinalizou que recorrerá da decisão. Enquanto isso, uma pesquisa recente do “Wall Street Journal” indica que Trump lidera a corrida presidencial contra Joe Biden, com 47% dos entrevistados inclinados a votar no republicano, em comparação com 43% que apoiam o democrata.





