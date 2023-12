Suspeito de furtos qualificados é preso por policiais civis de Sobral

Uma ofensiva da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou, nessa quinta-feira (14), no cumprimento de um mandado de prisão preventiva em desfavor de um suspeito de cometer vários furtos qualificados em Sobral, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. Deusimar Silva Siebra, de 35 anos, com passagens por furtos e quatro condenações pelo mesmo crime. Ele foi conduzido até uma unidade da PCCE e colocado à disposição da Justiça.





Conforme os investigadores do Núcleo de Roubos e Furtos (NRF) da Delegacia Municipal de Sobral, o cumprimento da ordem judicial é referente a três furtos, ocorridos nos dias 6, 9 e 12 de setembro de 2023. Os fatos foram flagrados por câmeras de segurança de um estabelecimento comercial, de um prédio e de uma residência, respectivamente. Foram subtraídas bicicletas, televisor, caixa de som, fogão portátil elétrico, cafeteira, produtos de limpeza e gêneros alimentícios.





Deusimar, que subtraiu os objetos mediante arrombamento dos prédios, não se opôs ao cumprimento da ordem judicial expedida pela Comarca de Sobral. Ele foi capturado no Centro da cidade e colocado à disposição da Justiça na unidade da PCCE responsável pela área.





(SSPDS/CE)