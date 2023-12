Vai apostar na Mega da Virada? Saiba como resgatar o prêmio

Milhões de brasileiros já estão na expectativa para o sorteio da Mega da Virada, que neste ano pagará R$ 570 milhões, o maior prêmio da história. O resultado sai neste domingo (31/12), a partir das 20h.





O sortudo que levar a bolada para casa terá que resgatar o montante em uma agência da Caixa Econômica Federal portando um documento pessoal com foto, CPF e o volante do bilhete premiado.





Para premiações acima de R$ 10 mil, a instituição estipula um prazo mínimo de dois dias úteis para pagamento ao ganhador, contados a partir da solicitação na agência.





Caso a aposta tenha sido feita pela modalidade on-line (site, internet banking ou aplicativo), o prêmio será vinculado ao CPF cadastrado na conta. Apenas o titular poderá fazer o resgate.





A Caixa informa que o ganhador tem até 90 dias corridos para reivindicar o prêmio. Passado o prazo, o valor é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).





A Mega da Virada, diferente de outros concursos, não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o dinheiro será dividido entre os apostadores que acertarem cinco números, e assim por diante.





As apostas podem ser realizadas até às 17h do dia 31. Para participar do sorteio, o apostador pode fazer o jogo em qualquer casa lotérica, ou por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa. A aposta mínima custa R$ 5.