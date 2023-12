VIOLÊNCIA DESENFREADA EM CAMOCIM! HOMEM É EXECUTADO COM VÁRIOS TIROS NO BAIRRO KM 5

Durante a noite deste sábado, 16, a polícia registrou o 46º homicídio no município de Camocim. O crime aconteceu no bar do Gilson, no km 05. A vítima foi identificada como Carlito Belarmino Faustino, 28 anos, um ex-detento com passagem por tráfico, já bastante conhecido pela polícia.





Segundo informações, dois indivíduos trafegando em uma moto Honda Titan preta chegaram ao local e efetuaram vários disparos contra a vítima, que morreu ali mesmo local. Um outro homem identificado como Tiago também foi alvejado, socorrido para o hospital Murilo Aguiar e será transferido para Sobral, mas sem risco de morte.





Logo que a polícia tomou conhecimento iniciou as diligências à procura da dupla criminosa. Momentos depois uma equipe do POG localizou acerca de um km do simistro, a moto usada pelos assassinos, trata-se de uma moto Honda Titan preta com queixa de roubo do município de Bela Cruz.





Equipes do POG, Raio e BEPI realizam diligências à procura dos assassinos. A polícia pede para quem tiver informações que leve ao paradeiro da dupla criminosa, ligar para o 190, o sigilo e o anonimato são garantidos.





A Polícia Civil irá investigar o crime.





Com informações de Camocim polícia 24h