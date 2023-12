Governo vai bloquear Bolsa Família de quem estiver com CPF irregular a partir de janeiro

O Ministério do Desenvolvimento Social e da Instrução Pública (MDS) anunciou que, a partir de janeiro de 2024, o Bolsa Família terá o pagamento bloqueado para os beneficiários que estiverem com o CPF irregular.





A medida é uma forma de garantir que os recursos do programa cheguem às famílias realmente necessitadas. O CPF irregular pode ser causado por diversos fatores, como dívidas, pendências com a Receita Federal ou até mesmo furto ou roubo do documento.





Para regularizar o CPF, os beneficiários do Bolsa Família devem procurar a Receita Federal e apresentar os documentos necessários. A regularização pode ser feita pela internet, pelo telefone ou presencialmente em qualquer unidade de atendimento da Receita Federal.





Os beneficiários que tiverem o pagamento bloqueado poderão regularizar a situação do CPF e solicitar a reativação do benefício. Para isso, devem comparecer ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo da sua residência.





O Bolsa Família é um programa social do governo federal que atende a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. O programa concede um benefício mensal de R$ 400 por família.





A medida do governo federal pode impactar cerca de 1,5 milhão de beneficiários do Bolsa Família. De acordo com o MDS, 1,2 milhão de beneficiários têm o CPF irregular.





A medida também pode gerar uma sobrecarga no atendimento da Receita Federal. O órgão já enfrenta um grande número de solicitações de regularização do CPF.





Fonte: Blog do Manuel Sales