Cenas tristes! Cão da raça Pit Bull e com tutor dilacera outro animal até a morte

O lamentável fato ocorreu no último dia 14, no bairro residencial Renato Parente, onde, segundo relato de moradores é comum o animal andar solto e sozinho por toda a vizinhança, gerando pânico entre os moradores, os quais são impossibilitados de sair de casa com seus animais de estimação e até com suas crianças.





O que se sabe é que o cão feroz tem tutor, mas o mesmo, de maneira irresponsável e criminosa, solta o animal.





A população pede resposta urgente das autoridades para que não aja novas vítimas!