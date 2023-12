Recarga de dezembro do Cartão Mais Infância é paga e beneficia 150 mil famílias

Política pública de combate à fome e auxílio à redução das desigualdades sociais, coordenado pela Secretaria da Proteção Social (SPS), o Cartão Mais Infância Ceará (CMIC) transferiu antecipadamente, na segunda-feira (11/12), mais R$ 15 milhões entre 150 mil famílias cearenses. Os recursos são referentes à 12ª parcela deste ano e já estão disponíveis para saque ou uso do débito nos estabelecimentos comerciais.





No acumulado dos 12 meses de 2023, a SPS repassou R$ 193.253.954,26, contemplando famílias com crianças com idades de zero a cinco anos e onze meses, e renda per capita mensal de até R$ 89. O CMIC é um programa de transferência de renda que busca romper o ciclo da pobreza, reduzir a desigualdade social e auxiliar nas necessidades básicas de famílias em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza da Capital e Interior cearenses.





A titular da SPS, Onélia Santana, destaca a importância do benefício na vida das pessoas. “O combate à fome é uma das prioridades da gestão estadual. Neste ano, já são mais de R$ 193 milhões transferidos, por meio do Cartão, em benefício da população que mais precisa. Esse é mais um compromisso que vimos cumprindo rigorosamente, para atender famílias em situação de extrema vulnerabilidade social”, destaca.





Os recursos são oriundos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Fecop). Através do Cartão Mais Infância, a SPS destina R$ 100, mensalmente, a cada uma das 150 mil famílias contempladas. Os recursos são transferidos diretamente à conta-corrente das famílias inscritas no CadÚnico, e podem ser sacados ou utilizados, via cartão, para pagamentos de despesas variadas, com prioridade para a segurança alimentar.





