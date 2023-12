VIOLÊNCIA DESENFREADA EM SOBRAL: HOMEM É ASSASSINADO NO BAIRRO TERRENOS NOVOS

Morreu no Hospital Regional Norte de Sobral, Thiago Mota, vítima baleada no bairro Terrenos Novos no fim da tarde desta quinta-feira (07), em Sobral.





Segundo informações, a vítima estava bebendo com amigos em um bar na rua Luís Santos Aquino, quando indivíduos em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram vários disparos, atingindo Thiago.





Thiago foi socorrido para o Hospital Regional, porém não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Outra pessoa foi atingida de raspão na perna, mas passa bem.





Sobral registra 51 homicídios dolosos no corrente ano!





Com informações de Portal FNews