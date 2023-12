VIOLÊNCIA SEM FIM EM SOBRAL: HOMEM É ASSASSINADO ÀS MARGENS DO RIO ACARAÚ

No início da manhã desta quarta-feira (13), um homem foi encontrado sem vida, com lesões causadas por arma de fogo, às margens do Rio Acaraú, em Sobral, mais precisamente no bairro Paraíso das Flores, debaixo de uma ponte que dá acesso a

a localidade de Pedra Branca.





A vítima foi identificada como João Luciano de Sousa Filho, de 32 anos de idade. O crime teria acontecido na noite passada.





A PM esteve no local, realizando os procedimentos de praxe.





A Polícia Civil irá investigar a autoria e a motivação do crime.





João Luciano tinha várias passagens pela polícia.





Sobral registra 57 homicídios dolosos no corrente ano!





Com informações de F News