Policial federal bate em carro de outro agente, tenta fugir, mas é alcançado pela polícia

Nesta terça-feira (12), um policial federal foi abordado após bater no carro de outro agente federal e fugir, em Fortaleza. O carro do agente, então, foi perseguido por policiais militares. Na mesma avenida, o federal tentou fazer um retorno, mas o carro foi atingido por disparos dos militares. Então, ele parou após colidir contra a calçada da avenida. Conforme informação do G1 Ceará o caso aconteceu na Avenida da Abolição.



A Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de direção perigosa. Após tentativa de fuga e colisão contra outro veículo, o condutor, um policial federal, foi abordado na Avenida Abolição e está sendo apresentado no 2º Distrito Policial.

Não houve feridos na ocorrência.Uma equipe da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) compareceu ao local e disse que o policial federal não aparentava sintomas de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Ainda segundo um agente da AMC o motorista fugiu do local do acidente, saindo desgovernado e "fazendo zigue-zague na pista". Ele recebeu ordem de parada, mas não obedeceu à polícia.

A Polícia Federal informou apenas que está ciente dos fatos e acompanhando os acontecimentos, mas não comenta trabalhos em andamento.

