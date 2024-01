Bezerro nasce com duas cabeças e espanta fazendeiros

Um evento extraordinário fazendeiros na cidade de Jefferson, no estado da Geórgia – EUA, quando um bezerro nasceu com duas cabeças, deixando moradores e internautas perplexos. O caso raro, identificado como polioencefalomalácia em animais, e, em humanos, como policefalia, ganhou destaque nas redes sociais nesta quinta-feira (18/1) após um vídeo do animal compartilhado na internet atingir mais de 51 milhões de visualizações e 5,6 milhões de curtidas em apenas três dias.





A polioencefalomalácia é frequentemente associada a má-formação genética e está ligada a distúrbios no ecossistema ruminal e intestinal, muitas vezes relacionados a práticas de criação intensiva e alimentação com grandes quantidades de carboidratos, além da deficiência de tiamina. Estudos revelam que a condição rara limita drasticamente a expectativa de vida dos animais, com apenas 38% dos casos conseguindo sobreviver por mais de uma semana, de acordo com informações do site Itatiaia. O fenômeno não é inédito na região, tendo ocorrido um caso semelhante em Cotegipe, no oeste da Bahia, no ano de 2023. Infelizmente, o animal não resistiu e faleceu dois dias após o nascimento. Após a repercussão do vídeo do bezerro de duas cabeças em Jefferson, o responsável pela publicação agradeceu emocionado o apoio recebido e forneceu uma atualização sobre o estado de saúde dos animais. ‘Gente, não consigo parar de chorar, muito obrigada por esse amor. Essas meninas lindas ainda estão vivas, meu irmão está tentando alimentá-las dessa forma (elas não conseguem comer sozinhas) vamos ver o que acontece, obrigado novamente pessoal’, compartilhou o usuário, expressando sua gratidão pela solidariedade e preocupação demonstradas pela comunidade virtual.





Via Portal CM7