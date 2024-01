Brasil encara partida decisiva contra o Equador pelo Pré-Olímpico

Momento decisivo para a Seleção Brasileira na busca por um vaga nas Olimpíadas de Paris. Nesta segunda-feira (29/1), a equipe de Ramon Menezes entra em campo contra o Equador, e pode definir sua vaga na segunda fase da competição.





A Seleção vem de vitória sobre contra a Colômbia. As duas equipes jogaram na sexta (26/1). Com o resultado, a seleção Canarinho foi a seis pontos ficando atrás apenas do Equador, com sete. Antes, o Brasil havia estreado com vitória diante da Bolívia, 1 x 0 com gol relâmpago de Endrick.





Caso a vitória se confirme, a equipe garante a classificação para a segunda fase da competição, disputada na Venezuela. As duas melhores equipes de cada grupo avançam para o quadrangular onde todas as seleções se enfrentam entre si.





As duas seleções que terminarem esta segunda fase com as melhores pontuações, estão garantidas na disputa das Olimpíadas de Paris, que terão início no dia 26 de julho. Ao todo, 20 seleções irão disputar os jogos de Paris. O Brasil é o atual bicampeão, com as medalhas de ouro no Rio em 2016 e Tóquio em 2020.





Brasil e Equador entram em campo às 17h, no estádio Brigido Iriarte.





Metrópoles