Cão vira-lata invade residência no Ceará, 'furta' celular e foge

Na manhã deste domingo (28), um m cachorro foi flagrado por uma câmera de segurança ao invadir uma residência e "furtar" um celular em Ararendá, no interior do Ceará.





Conforme informação do G1 Ceará, nas imagens é possível ver o cachorro entrando na área acompanhado de um "cúmplice", um vira-lata caramelo. O cachorro pega o celular na boca e deixa a cena do crime, a ação do meliante de quatro patas durou menos de 20 segundos.





O estudante Frederico Portela, que testemunhou o caso, relata que a descoberta ocorreu após o proprietário da casa verificar as imagens nas câmeras de segurança.





De acordo com o estudante, o proprietário do celular perguntou ao dono da residência se alguém não tinha pego o aparelho que ele deixara em cima da mesa. O dono da casa resolveu verificar as imagens das câmeras de segurança e, para surpresa de todos, um cachorrinho tinha levado o celular.





O cachorrinho deixou o celular próximo a um campo de futebol na comunidade de Angola, na zona rural de Ararendá, e foi devolvido ao dono. Ainda segundo o estudante, o cão sempre passa por lá na localidade e é alimentado por todos, mas ainda não descobriram quem é o tutor do animal.





A Voz de Santa Quiteria