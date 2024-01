Calendário letivo da rede municipal de Sobral já está disponível

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Educação, divulgou, nesta segunda-feira (18/12), o calendário letivo de 2024 para a rede pública municipal de ensino.





No próximo ano, as aulas terão início no dia 1º de fevereiro. O calendário conta também com o número de dias letivos de cada mês, as datas comemorativas e os principais eventos da rede municipal.





As aulas do primeiro semestre seguem até o dia 28 de junho e as férias escolares acontecem de 1º a 31 de julho. Já o segundo semestre letivo terá início no dia 1º de agosto, seguindo até o dia 18 de dezembro de 2024 para os estudantes aprovados por média. O período de recuperação e divulgação do resultado final ocorre entre os dias 20 e 31 de dezembro, conforme estabelecido no calendário.





– Veja o calendário letivo AQUI