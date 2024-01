Cantor cearense Nattanzinho comunica pausa na carreira por problemas vocais

O cantor cearense Nattan, conhecido como Nattanzinho, anunciou nesta segunda-feira (1º), uma pausa em sua carreira para tratar problemas de saúde que afetam sua voz. Diagnosticado com a bactéria H-Pylori, o uso de antibióticos causou refluxo, resultando em um edema nas cordas vocais. A condição levou a episódios de rouquidão e afonia durante apresentações, forçando o cancelamento de alguns shows.





Nattan explicou que, mesmo com a assistência de uma fonoaudióloga, sua voz desaparecia após alguns minutos de apresentação. Os problemas o levaram a cancelar apresentações em Arcanjos, Alagoas, e no Réveillon do Recife, enquanto cogitava cancelar a participação em Copacabana. Apesar da dificuldade vocal, ele conseguiu se apresentar no Rio de Janeiro.





Durante o show em Copacabana, a voz de Nattan falhou, mas ele conseguiu concluir a apresentação. O cantor agradeceu aos fãs e pediu compreensão durante o período de pausa, destacando a importância do apoio de quem o acompanha.





Confira abaixo o comunicado divulgado pelo cantor:





