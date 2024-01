Cliente toma troco da mão de atendente e a derruba sobre prateleira

Nesta terça-feira (16), o cliente de uma loja de conveniência puxou bruscamente o troco da mão da atendente do caixa, derrubando ela sobre prateleira de vidro. Conforme informação do G1 Ceará, a polícia investiga o caso que ocorreu na cidade de Paraipaba, no Ceará.



A câmeras de segurança do posto de combustíveis flagrou a agressão. Com a violência da abordagem, o homem a puxou e a derrubou sobre uma prateleira de vidro. Apesar da forte queda, a mulher não sofreu ferimentos graves, conforme apuração da TV Verdes Mares. Ele teve arranhões superficiais e está bem.

A polícia apura o caso e pede que as testemunhas do caso registrem boletim de ocorrência para ajudar na investigação. Ainda não se sabe o que motivou a agressão contra a mulher.

A Voz de Santa Quiteria