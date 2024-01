Segundo suspeito de tentativa de roubo em dunas no Cumbuco é preso

Com as duas prisões, a Polícia Civil considera o caso elucidado.

O segundo suspeito de envolvimento na tentativa de assalto a turistas nas dunas da Praia de Cumbuco foi preso policiais civis da Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC), em parceria com equipes da Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur). Francisco Jamerson Alves Barros, de 23 anos, conhecido como “Chambinho”, foi encontrado em um imóvel no bairro Jurema, no município.





Durante a ação, “Chambinho” tentou fugir, mas foi capturado pelos policiais civis. Francisco Jamerson estava foragido do sistema penitenciário e possui diversas passagens pela Polícia por crimes de integrar organização criminosa, homicídio doloso, tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo e corrupção de menores. Ele também é apontado como partícipe de homicídios registrados no município de Caucaia.





Vale lembrar que na noite dessa quinta-feita (11), Antônio Carlos Silva dos Santos, conhecido como “Kekel”, de 25 anos, havia sido capturado.





Com CN7