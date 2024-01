Dono de posto com gasolina mais barata do Ceará diz sofrer ameaças e ter 'medo de morrer'

O município de Russas, situado no Vale do Jaguaribe, está agitado com a presença de um posto de combustíveis que tem se destacado por vender gasolina a preços significativamente mais baixos do que a média estadual. O estabelecimento, operado pelo empresário Yuri Guerra, vem causando grande repercussão ao comercializar o litro da gasolina por R$ 5,15, uma economia de 75 centavos em relação à média cearense de R$ 5,90, e impressionantes R$ 1,09 a menos que a cotação mais alta no Estado, conforme dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP).



Além da gasolina, o posto de Yuri Guerra oferece preços competitivos para outros combustíveis, como o etanol, que é vendido por R$ 3,69, aproximadamente 70 centavos abaixo da média. O diesel, por sua vez, tem um preço de R$ 5,33, o que representa uma economia de 80 centavos em relação aos concorrentes locais.

A iniciativa de Guerra, que começou suas operações há apenas 25 dias, não passou despercebida pela comunidade local. Enquanto os consumidores comemoram a redução significativa nos custos de abastecimento, o empresário revela que enfrenta desafios e ameaças desde que iniciou a empreitada. Mensagens intimidadoras têm sido recebidas, tornando o ambiente delicado para o proprietário.

"Não vou mentir, estou com medo. É um momento delicado. Saio de casa com medo de morrer. Meu carro é blindado e vou ter que reforçar a segurança. Mas é isso. Para tentar diminuir o preço e competir, tem que ter fé e coragem", desabafa Yuri.

O empresário destaca que a estratégia para atingir preços tão competitivos está centrada no aumento do volume de vendas, mesmo com margens de lucro mais estreitas. "Tem postos que vendem 3 mil litros por dia. Hoje eu estou vendendo 20 mil litros. Hoje o posto tem filas", destaca Guerra, enfatizando o impacto positivo que sua iniciativa tem na economia jaguaribana.

