Quatro candidatos do Ceará têm nota máxima na redação do Enem

Quatro candidatos do Ceará obtiveram nota mil, a pontuação máxima, na redação do Enem em 2023. O resultado foi divulgado nesta terça-feira (16) pelo Ministério da Educação, em coletiva de imprensa. Ao todo, foram 60 notas máximas no país.



O ministro da Educação, Camilo Santana, comentou a participação dos estudantes da rede pública e informou que, como forma de estímulo, haverá um valor, dentro da lei que prevê a bolsa do ensino médio, a ser sancionada nesta terça, haverá um valor para o candidato fazer a prova do Enem.

Piauí, ao lado do Rio Grande do Norte, tiveram o segundo melhor resultado do país, com seis notas mil. À frente, ficaram São Paulo e Rio de Janeiro, cada um com sete redações com a maior pontuação possível.

Em 2023, o Enem registrou um crescimento novamente. Há um esforço do MEC para trazer de novo a participação dos estudantes. A participação dos estudantes da rede pública foi 1.181.081, 65,9% dos inscritos, ou 837.622 participantes.

Veja as notas médias Linguagens - 516,2

- 516,2 Ciências humanas - 522

- 522 Ciências da natureza - 497,4

- 497,4 Matemática - 534,9

- 534,9 Redação - 641,6 No Brasil, foram 60 redações nota 1000, sendo apenas 4 de alunos da rede pública. O tema da redação foi "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”.

G1