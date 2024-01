Custo do aluguel de Fortaleza salta 21,95% em 2023; veja bairros caros

O custo médio do aluguel em Fortaleza saltou 21,95% no acumulado de 2023. O percentual é superior ao observado na média nacional: alta de 16,16%.





De acordo com o índice FipeZap, a Capital registra o terceiro maior aumento entre as capitais. (Veja abaixo os bairros com os maiores custos).





Os dados mostram que o valor do metro quadrado (m²) alugado em Fortaleza custa em média R$ 28,36.





"Com base em dados de 25 cidades monitoradas pelo Índice Fipezap de Locação Residencial em dezembro de 2023, o preço médio do aluguel de imóveis residenciais foi calculado em R$ 42,53/m². Os maiores valores médios foram observados no aluguel de imóveis residenciais de um dormitório (R$ 54,74/m²) e os menores, entre unidades com três dormitórios (R$ 37,09/m²", diz o levantamento.





Conforme os dados apurados pela FipeZap, a inflação do aluguel subiu mais de três vezes acima da inflação oficial de 2023, de 4,62%.





Com isso, os maiores avanços no ano foram observados em Florianópolis, com alta de 27,68%, e em Goiânia (+37,28%).





Veja os bairros de Fortaleza com os maiores custos de aluguel





Mucuripe: R$ 39,10/m² (+16,6% na variação em 12 meses)

Meireles: R$ 37,90/m² (+18,6%)

Luciano Cavalcante: R$ 35,10/m² (+50,8%)

Cocó: R$ 32,10/m² (+39,4%)

Aldeota: R$ 28,70/m² (+39,1%)

Papicu: R$ 23,30/m² (+16,5%)

Centro: R$ 21,50/m² (+7,6%)

Fátima: R$ 19,80/m² (+12,3%)

São João do Tauape: R$ 18,60/m² (21,6%)

Joaquim Távora: R$ 16,40/m² (+0,4%)





Fonte: Fipezap