Garoto sobralense é vice artilheiro na EuroCup Sub 13 jogando pelo Fortaleza Esporte Clube

Único representante das Américas, o Fortaleza Esporte Clube terminou a sua participação na EuroCup Delfzijl Sub-13, disputada na Holanda, na terceira colocação. Um dos destaques da equipe tricolor foi o jovem sobralense Heitor, que foi o vice artilheiro da cometição com seis gols, ganhando homenagem do ex-jogador da seleção holandesa, Arjen Robben.





Heitor é cria do projeto Anjos do Bem, mantido pelo ex-jogador Juninho do Povo, e se mostra como uma das grandes promessas do time Sub-13 do Fortaleza.





Disputando pela quarta vez o torneio internacional, o Tricolor de Aço estreou com derrota por 3 a 0 para a equipe do Genk, mas conseguiu avançar de fase após vencer Ajax, RegioTeam EuroCup e o Brondby.





Nas quartas de final, o Leãozinho eliminou o Club Brugge, da Bélgica, por 2 a 1 mas acabou caindo para a forte equipe do AZ na semifinal. Na disputa pelo terceiro lugar, uma vitória emocionante diante do Genk por 3 a 2 garantiu a medalha para o Tricolor.





Via Sobral em Revista