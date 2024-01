Em 2023, Lula teve mais compromissos no exterior do que viagens pelo Brasil

O número de dias em que o petista ficou em viagens pelo Brasil, ou seja, fora de Brasília, é inferior ao período que ele dedicou à agenda internacional.





No 1º ano de seu 3º mandato na Presidência da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) totalizou 45 dias em viagens pelo Brasil em 2023. A informação consta em levantamento feito pela CNN Brasil com base na agenda oficial do petista.





De janeiro a dezembro do ano passado, Lula fez 41 viagens a 18 estados do país, de acordo com o levantamento.





O petista passou o equivalente a 2 meses em viagens ao exterior em 2023, tendo somado, contando com o tempo gasto para deslocamento, 64 dias em atividades no fora do Brasil.





Ao todo, o presidente cumpriu agenda oficial em 23 países, incluindo Argentina, China, EUA, Alemanha, Emirados Árabes e Japão.





De acordo com o levantamento, o número de dias em que Lula ficou em viagens pelo país, ou seja, fora de Brasília, é inferior ao período que ele dedicou à agenda internacional.





(Gazeta Brasil)