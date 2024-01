Sem provas, Lula acusa Bolsonaro de "planejar" 8 de Janeiro

"Não aceitou a nossa vitória e tentou desmoralizar a Justiça Eleitoral’, afirmou o petista".

Em entrevista ao site Metrópoles, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, sem provas, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) planejou os atos do 8 de Janeiro e “covardemente se escondeu” ao sair do Brasil antes do término do mandato, em 2022.





“Eu acredito que tem um responsável direto que planejou tudo isso e que, covardemente, se escondeu e saiu do Brasil com antecedência que foi o ex-presidente da República”, disse o petista, sem provas e sem citar o nome de Bolsonaro.





“É sabido que ele não aceitou a nossa vitória. É sabido que ele tentou desmoralizar, o tempo inteiro, a Justiça Eleitoral. É sabido que ele tentou desmoralizar todas as instituições possíveis”.





“Ele planejou isso, covardemente, e não teve coragem de assumir. Saiu e deixou os mandantes dele para cumprir o que fez”, completou.





(Gazeta Brasil)