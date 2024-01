ISENÇÃO DO IPTU para idosos: veja como comprovar e se livrar da cobrança

Para ter direito à isenção do IPTU é preciso se enquadrar em alguns pré-requisitos;





O aposentado ou pensionista do INSS pode ter somente um imóvel registrado no próprio nome;





O IPTU é o imposto incidente sobre as propriedades construídas em perímetro urbano.





Anualmente, os proprietários de qualquer construção no perímetro urbano devem honrar o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano. No entanto, existem alguns cenários e públicos que têm direito à isenção do IPTU. É o caso de idosos que são aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).