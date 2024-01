EUA oferecem recompensa de quase R$ 50 milhões por informações sobre financiadores do Hamas

O Departamento de Estado norte-americano anunciou, nesta sexta-feira, uma recompensa de até 10 milhões de dólares ( cerca R$ 48,75 milhões) por informações que possam prejudicar os mecanismos financeiros do grupo terrorista Hamas e levar à detenção de figuras-chave envolvidas. O comunicado destaca o interesse em obter informações sobre “facilitadores financeiros” do Hamas, incluindo Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair, conhecido como “Hamza”, que, no Sudão, administrou várias empresas na carteira de investimentos dos terroristas e esteve envolvido na transferência de cerca de 20 milhões de dólares para o grupo.





A nota do Departamento de Estado também menciona Amer Kamal Sharif Alshawa, Ahmed Sadu Jahleb e Walid Mohammed Mustafa Jadallah, identificados como “agentes do Hamas” e parte da rede de investimentos do grupo na Turquia. A recompensa visa coletar informações cruciais sobre essas figuras e suas atividades.





O Departamento de Estado dos EUA designou o Hamas como uma organização terrorista estrangeira em outubro de 1997. A medida atual busca desmantelar os mecanismos financeiros do grupo e prevenir suas atividades terroristas.





(Gazeta Brasil)